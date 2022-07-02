Турция снова заговорила о Зангезурском коридоре

Он отметил, что в этом вопросе Турция консультируется на каждом шагу с Азербайджаном.

Обсуждаются шаги, которые могут быть предприняты в дальнейшем в рамках процесса нормализации между Турцией и Арменией. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«С другой стороны, мы хотим нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписания мирного договора между этими странами, так как необходим стабильный мир в регионе. Нужно открыть Зангезурский коридор, который должен быть создан на основании договоренности, достигнутой между Азербайджаном и Арменией, а также реализовать другие транспортные проекты между этими странами», - отметил он.

Чавушоглу напомнил о том, что армянская диаспора препятствует миру.

«Армянская диаспора разделилась на две части. Одна ее часть категорически не желает оказывать поддержку процессу нормализации, а другая ее часть оказывает поддержку этому процессу. Некоторые силы в Армении совершают нападение на дом премьер-министра, проводят уличные акции, оказывают серьезное давление, а это создает серьезное препятствие процессу нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией», - сказал он.