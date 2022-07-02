В России заявили о невозможности работы посольства в Болгарии
После высылки 70 дипломатов из посольства России в Болгарии работа российской дипмиссии невозможна, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Лента.ру».
«По нашей оценке, по оценке Министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», - сказал российский министр.
В конце июня София захотела выслать 70 российских дипломатов. Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что причиной такого решения стала шпионская деятельность членов российской дипмиссии.