В России заявили о невозможности работы посольства в Болгарии

После высылки 70 дипломатов из посольства России в Болгарии работа российской дипмиссии невозможна, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «Лента.ру».

«По нашей оценке, по оценке Министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», - сказал российский министр.

В конце июня София захотела выслать 70 российских дипломатов. Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что причиной такого решения стала шпионская деятельность членов российской дипмиссии.