В Анталье не утихают лесные пожары видео
В районе Серик провинции Анталья (Турция) начался лесной пожар, сообщает Cumhuriyet.
Согласно данным, в ликвидации пожара задействованы вертолеты. Работы по тушению продолжаются. Причина возгорания уточняется.
Лесные пожары в Турции - ежегодное явление, однако летом 2021 года самые масштабные лесные пожары происходили сразу в 30 провинциях на юге страны. Всего во время лесных пожаров в этом году уничтожено около 160 тысяч гектаров леса. Пожары повредили 30 тысяч гектаров лесов в Манавгате, 12,6 тыс. га – в Бодруме, 8 тыс. га – в Мармарисе и 6,5 тыс. га вокруг Гюзельбага в Анталье.