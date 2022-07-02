Богословский с думами о Каспии, перенесшем катаклизмы от рук человека эксклюзив
«Я родился в Баку. Мои бесшабашное детство и отрочество прошли на берегах Каспия. Так что эта географическая точка планеты всегда особенно дорога моему сердцу».
Василий Богословский, генеральный директор Международного экологического фонда «Чистые моря».
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1-го июля в столицу Азербайджана с деловым и дружественным визитом прилетел генеральный директор Фонда «Чистые моря», Почетный работник морского и речного флота, Почетный полярник Василий Богословский.
«Основная цель приезда – обсудить с представителями руководства Азербайджана вопросы сохранения биологического разнообразия Каспийского моря, - сказал в интервью haqqin.az Василий Богословский. – Ну и, конечно же, пройтись по любимым улочкам родного города и вдохнуть аромат неповторимого бакинского воздуха».
Чтобы представить себе характер и масштабы деятельности Фонда «Чистые моря», который возглавляет наш именитый земляк, достаточно перечислить лишь названия нескольких реализуемых проектов – «Реки впадают в моря», «Чистый порт», «Полеты с дельфинами», «В ледяных объятиях Южного континента», «Душа Каспия», «Хозяин Арктики»… После чего становится понятно, что все усилия фонда направлены на сохранение чистоты воды и биологического разнообразия мирового океана.
«О Каспии, перенесшим многочисленные катаклизмы как от владычицы-природы, так и от рук человека, душа болит очень давно, - признался Богословский. – Наверное, поэтому экологический проект по изучению и сохранению каспийского тюленя – единственного млекопитающего Каспия, занесенного в «Красную книгу» России, был назван «Душа Каспия». К его реализации в России шли достаточно долго. И вот, наконец, осенью прошлого года нам все же удалось реализовать первую комплексную экспедицию...».
По словам Василия Богословского, его группа с помощью самолета-амфибии исследовала 12 000 квадратных километров российской акватории Каспийского моря и обнаружила тюленей в воде, на шалыгах (мелкие песчаные острова – ред.), а также единственное крупное лежбище тюленей на острове Малый Жемчужный.
Именно на этот остров после завершения авиамониторинга отправилась на моторных лодках исследовательская группа Фонда «Чистые моря», которая взяла у животных биологические пробы (кровь на анализы, шерсть, вибриссы (усы тюленя – ред.), а также измерила вес и рост животных, чтобы определить их приблизительный возраст. Также на некоторых тюленей были прикреплены спутниковые передатчики, чтобы отслеживать их перемещение.
«С момента занесения тюленей в «Красную книгу» это первые комплексные исследования, - отметил Василий Богословский. – Планировалось, что они продолжатся, однако на российской части Каспия не встал лед, и тюлени ушли южнее, на каспийские просторы Казахстана и Азербайджана, чтобы решать главную задачу выживания – увеличивать популяцию. К счастью, в мире фауны пока еще нет государственных границ и визовых режимов».
Василий Богословский напомнил нам, что Каспий, который отныне принято считать внутриконтинентальным водоемом, а не морем или озером, является зоной ответственности пяти государств – России, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана.
«Уверен, что давно уже пришло время не только конгрессов, форумов и обсуждения проблем, но и конкретных действий! - считает руководитель фонда. – Как знать, может, проект «Душа Каспия» получит и азербайджанское звучание – «Xəzərin ruhu», а значит, и возможность реализоваться на каспийских просторах Азербайджана».