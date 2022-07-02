«Я родился в Баку. Мои бесшабашное детство и отрочество прошли на берегах Каспия. Так что эта географическая точка планеты всегда особенно дорога моему сердцу».

1-го июля в столицу Азербайджана с деловым и дружественным визитом прилетел генеральный директор Фонда «Чистые моря», Почетный работник морского и речного флота, Почетный полярник Василий Богословский.

«Основная цель приезда – обсудить с представителями руководства Азербайджана вопросы сохранения биологического разнообразия Каспийского моря, - сказал в интервью haqqin.az Василий Богословский. – Ну и, конечно же, пройтись по любимым улочкам родного города и вдохнуть аромат неповторимого бакинского воздуха».

Чтобы представить себе характер и масштабы деятельности Фонда «Чистые моря», который возглавляет наш именитый земляк, достаточно перечислить лишь названия нескольких реализуемых проектов – «Реки впадают в моря», «Чистый порт», «Полеты с дельфинами», «В ледяных объятиях Южного континента», «Душа Каспия», «Хозяин Арктики»… После чего становится понятно, что все усилия фонда направлены на сохранение чистоты воды и биологического разнообразия мирового океана.

«О Каспии, перенесшим многочисленные катаклизмы как от владычицы-природы, так и от рук человека, душа болит очень давно, - признался Богословский. – Наверное, поэтому экологический проект по изучению и сохранению каспийского тюленя – единственного млекопитающего Каспия, занесенного в «Красную книгу» России, был назван «Душа Каспия». К его реализации в России шли достаточно долго. И вот, наконец, осенью прошлого года нам все же удалось реализовать первую комплексную экспедицию...».