На острове Змеиный подняли флаг Украины

Остров Змеиный полностью возвращен под юрисдикцию Украины, заявила начальник объединенного координационного пресс-центра оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

«Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины», - сказала Гуменюк.

Министерство обороны РФ ранее подтвердило вывод российских военных с острова Змеиный, по которому в последние недели вооруженные силы Украины регулярно наносили ракетные удары. Москва представила отступление с острова как «жест доброй воли». Украинское командование заявляет, что отступление россиян с острова Змеиный является заслугой ВСУ.