По сообщениям турецких СМИ, сторонами по долговому иску, который рассматривается в 7-м коммерческом суде первой инстанции Стамбула, являются компания Öztek Tekstil Terbiye Tesisleri San. ve Тic. AŞ и Министерство обороны Азербайджана.

Турецкая текстильная компания подала в Стамбульский суд долговой иск против Министерства обороны Азербайджана. Компания утверждает, что не смогла получить от азербайджанского покупателя 157.000 долларов за проданную ткань.

Согласно обвинительному заключению, вопрос, ставший причиной судебной тяжбы, связан с договором, заключенным в 2015 году, по которому компания Öztek Tekstil Terbiye Tesisleri San. ve Тic. AŞ с 2017 года поставляла Министерству обороны ткань для военного обмундирования, однако деньги за проданный товар так и не заплатила.

После того, как переговоры о выплате долга результатов не дали, турецкая компания обратилась в суд, начавшийся несколько дней назад.

Однако из-за того, что азербайджанская сторона не представила своей позиции относительно претензий истца, судебное заседание было перенесено на середину ноября.

Как сообщают местные СМИ, компания «Öztek Holding», владельцем которой является Ахмет Шевки Озтек, работает в текстильном секторе Турции почти 50 лет и производит продукцию военного назначения, обеспечивая около 60 процентов потребностей в камуфляже вооруженных сил Турции.