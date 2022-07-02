Nar присоединился к Глобальному договору ООН в поддержку Целей устойчивого развития

Компания Nar присоединилась к Глобальному договору ООН, который объединяет социально ответственный бизнес со всего мира, выводя его работу в области КСО на новый уровень.

По словам генерального директора Nar Гуннара Панке, участвуя в Глобальном договоре ООН, Nar стремится еще больше систематизировать свою корпоративную ответственность, направленную на социальное, экономическое благополучие и благополучие людей. «Как компания, руководствующаяся принципами устойчивого развития и ответственности на протяжении многих лет, мы гордимся тем, что являемся частью Глобального договора ООН. Мы верим, что сможем добиться лучшего будущего благодаря нашим проектам КСО, приносящим пользу обществу. Присоединение к этому соглашению является примером нашей приверженности этой цели», - сказал он.