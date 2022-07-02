Последний тур в Мадриде: какое место займет Теймур Раджабов?

После 13 туров у Раджабова 6,5 очка, и он делит 4-5-е места с американцем Фабиано Каруаной, опережая того по дополнительным показателям. На счету азербайджанского шахматиста две победы и два поражения при девяти ничьих. В лучшем случае он может рассчитывать на третью строчку в итоговой турнирной таблице.

Победитель турнира уже известен. Им за тур до финиша стал россиянин Ян Непомнящий. Борьбу за 2-е место, которое в случае отказа Магнуса Карлсена от чемпионского матча даст шанс побороться за шахматную корону, ведут американец Хикару Накамура и китаец Дин Лижэнь. Они сегодня встречаются в очном противостоянии, в котором Дин играет белыми.

Две другие партии 14-го тура: Фабиано Каруана (США) – Алиреза Фируджа (Франция), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Ян Непомнящий (Россия).

Турнирное положение после 13-го тура:

1.Непомнящий – 9 очков; 2.Накамура – 7,5 очка; 3.Дин – 7 очков; 4-5.Раджабов, Каруана – по 6,5 очка; 6.Раппорт – 5,5 очка; 7-8.Дуда, Фируджа – по 5 очков.