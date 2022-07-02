Ильхам Алиев написал Байдену, что отношения с США поднялись на новый уровень

В письме говорится, что Азербайджан и США на протяжении 30 лет связывают дружественные и партнерские отношения. С первого дня Азербайджан высоко ценит поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

«Взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами успешно продолжается в двусторонней и многосторонней плоскости. Наша давняя совместная деятельность по обеспечению международной безопасности и борьбе с терроризмом вызывает удовлетворение. Тесное сотрудничество наших стран в вопросах энергетической безопасности, тесное участие и всесторонняя поддержка США в осуществляемых нами крупномасштабных транснациональных проектах являются ключевыми факторами нашего успеха», - говорится в письме.

Сотрудничество между Азербайджаном и США, которое сегодня поднялось до уровня стратегического партнерства в ряде важных сфер, создало условия для расширения политических связей. Сотрудничество наших стран в области энергетики, безопасности и борьбы с терроризмом носит образцовый характер.

«В то время, когда на Южном Кавказе формируются благоприятные условия для установления устойчивого мира, экономического прогресса, мы верим, что США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений, открытии коммуникаций, установлении межличностных контактов. В то же время на основе представленных нами пяти принципов мы считаем, что США могут внести ценный вклад в процесс подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Мины, заложенные Арменией на освобожденных территориях, остаются самым большим препятствием для проводимых здесь реставрационных и восстановительных работ. Мы ценим помощь США нашей стране в разминировании. Мы возлагаем большие надежды на поддержку вашей страны в вопросе выяснения судьбы около 4000 наших соотечественников, пропавших без вести во время армяно-азербайджанского конфликта», - говорится в письме.