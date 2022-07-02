Марокко отказалось помогать России: Каспийское море станет планом «Б»?

Власти Марокко отказали России в помощи в обходе санкций западных стран. Москва вела переговоры о создании в Марокко двух транспортных хабов, откуда бы товары шли в российские порты, но Рабат на предложения России ответил отказом, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники, участвовавшие в переговорах, и на представителя Минтранса.

Как сообщает издание, российская сторона предлагала местным властям создать два транспортных хаба для реэкспорта товаров в Россию, – речь идет о портах Касабланки и Танжера. Закупки предлагалось проводить через специально созданную структуру – так называемый торговый дом. Россия рассчитывала, что Марокко сможет заменить РФ европейские порты, которые закрылись для нее после введения санкций. План предполагал создание транспортной линии между Касабланкой и Санкт-Петербургом. Марокко принимало бы у себя контейнеры с океанских танкеров и перемещало бы их на менее крупные (фидерные) суда, которые бы уже шли в Россию. Подобная схема помогла бы относительно оперативно нарастить импорт в том числе санкционных товаров в Россию.

Источники издания утверждают, что Каспийское море - план «Б» российского правительства. «У каспийских портов откроется второе дыхание», - сказал один из логистов, участвовавших в переговорах, не уточнив, в какие сроки России удастся значительно нарастить импорт по этому маршруту.