Калининград больше не станет Кёнигсбергом

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По словам Миронова, «Калининград можно назвать, например, Владибалтийском. А Калининградскую область переименовать в, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики. Но, разумеется, решать этот вопрос должны жители региона», - сказал Миронов.

Отметим, что прежнее название Калининграда - Кёнигсберг. С 1773 по 1945 год Кёнигсберг являлся административным центром германской провинции Восточная Пруссия. После окончания Второй мировой войны в 1945 году был передан под юрисдикцию Советского Союза, а в 1946 году переименован в Калининград.