Китайская авиакомпания о потерях из-за антироссийских санкций

Китайский лизингодатель BOC Aviation предупредил своих акционеров и инвесторов о том, что в период с января по июнь 2022 года компания понесет убытки в размере $330 млн из-за антироссийских санкций. Об этом говорится на сайте компании.

«После начала «спецоперации» в Украине в феврале 2022 года ЕС, США, Великобритания, Сингапур и некоторые другие страны ввели санкции, которые повлияли на нашу коммерческую деятельность в России», - отметили в компании.

Там также добавили, что в марте BOC Aviation из-за санкций была вынуждена прекратить контракты с авиакомпаниями из России на аренду 18 самолетов. При этом 17 из них до сих пор находятся на территории России. BOC Aviation указали, что организация приняла решение снизить балансовую стоимость этих 17 самолетов с $803,6 млн до нуля. Чистый ущерб от этого составит чуть больше $580 млн, но он будет компенсирован за счет залога в размере $222,9 млн.