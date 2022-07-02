В Украине опровергли информацию британского издания

Информация СМИ о том, что украинские военные находятся в километре от окрестностей Херсона, не соответствует действительности. Об этом, как пишет «Украинская правда», заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк во время брифинга.

У Гуменюк поинтересовались информацией, которую обнародовал The Economist о том, что Вооруженные силы находятся в одном километре от окрестностей Херсона. Она объяснила, что это заявление не только неправдиво, но и может вредить военным: «Продвижение войск могут комментировать только военные. Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели только вредят подобными заявлениями и провозглашением такой информации. Во-первых, она не соответствует действительности, во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, она вредит не только военной операции, но и имиджу тех, кто это заявляет».

В то же время Гуменюк отметила, что украинские военные на юге страны «продвигаются медленно, но уверенно», сохраняя тишину в рамках военной операции.