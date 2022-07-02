О чем говорили Байрамов и Абдоллахиан в Тегеране?

В понедельник, 4 июля, в рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом. На встрече Джейхун Байрамов выразил благодарность своему коллеге за приглашение и гостеприимство.

В ходе встречи было подчеркнуто, что проведение двух встреч между президентами двух стран является показателем развития связей между Азербайджаном и Ираном.

Министр Байрамов отметил, что за прошедший год товарооборот между двумя странами вырос на 30%, а в первом полугодии 2022 года - на 18%, и обратил внимание на потенциал для развития в этой области.

Было подчеркнуто значение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в энергетической сфере, в частности, проектов «Худаферин» и «Гыз Галасы». Министры отметили, что между странами существует эффективное региональное сотрудничество, и заявили о важности продолжения строительства железнодорожного терминала в Астаре, а также успешного продолжения строительства моста через Астарачай.