О чем говорили Байрамов и Абдоллахиан в Тегеране?
В понедельник, 4 июля, в рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом. На встрече Джейхун Байрамов выразил благодарность своему коллеге за приглашение и гостеприимство.
В ходе встречи было подчеркнуто, что проведение двух встреч между президентами двух стран является показателем развития связей между Азербайджаном и Ираном.
Министр Байрамов отметил, что за прошедший год товарооборот между двумя странами вырос на 30%, а в первом полугодии 2022 года - на 18%, и обратил внимание на потенциал для развития в этой области.
Было подчеркнуто значение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в энергетической сфере, в частности, проектов «Худаферин» и «Гыз Галасы». Министры отметили, что между странами существует эффективное региональное сотрудничество, и заявили о важности продолжения строительства железнодорожного терминала в Астаре, а также успешного продолжения строительства моста через Астарачай.
Говоря о восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях после войны, Джейхун Байрамов с удовлетворением подчеркнул участие иранских компаний в этом процессе.
Джейхун Байрамов проинформировал Абдоллахиана о шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении миростроительства в регионе, выразил готовность к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения Азербайджаном принципов международного права.
В свою очередь, министр иностранных дел Ирана принял приглашение и поблагодарил Джейхуна Байрамова за визит в Иран. Он с удовлетворением отметил достигнутые на встрече глав государств двух стран успехи и подписанные документы. Отметив, что Азербайджан занимает важное место во внешней политике Ирана, Хоссейн Амир Абдоллахиан подчеркнул успешное продолжение сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в экономике, торговле, транспорте, энергетике.
Он также заявил о решимости иранской стороны в реализации «Меморандума о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой, проходящей через территорию Ирана».