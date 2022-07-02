Глава правящей партии Грузии: Зурабишвили обиделась

Председатель правящей партии Грузии ответил на критику президента страны Саломе Зурабишвили в отношении властей и оппозиции. По его словам, Зурабишвили «обиделась из-за того, что акция радикальной оппозиции провалилась, ее расстроил их неуспех».

«Видимо, этим она выразила сожаление из-за того, что акция радикальной оппозиции провалилась. Другого серьезного комментария я относительно ее заявления сделать не могу. Если уточнить у нее, что она подразумевала под критикой нашего плана, она не ответит вам, ничего не сможет сказать. Можете спросить ее, чем ей не понравился 12-пунктный план, и она вам ничего не сможет сказать. Единственно, она выразила сожаление из-за того, что акция радикальной оппозиции провалилась, ее расстроил их неуспех», — заявил Кобахидзе

Напомним, что накануне президент Грузии заявила, что «у оппозиции и планов Кобахидзе нет никакой связи с национальным согласием».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на происходящие в стране процессы заявлением в соцсети, где раскритиковала правящую партию страны.