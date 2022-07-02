Гессен в своем выступлении сказал, что цель написания и издания книги - донести до западных читателей богатое наследие Карабах а и Шуши в литературной и культурной истории Азербайджана. Он указал на важность более широкого распространения информации об Азербайджане в Европе и сказал, что книга является следующим шагом в этой области, и в то же время является надежным источником для тех, кто хочет проводить научные исследования о нашей стране. Немецкий ученый также выразил благодарность соответствующим учреждениям и научным кругам нашей страны за поддержку его исследований.

На мероприятии было подчеркнуто историческое значение освобождения города Шуши. Эта новая книга немецкого ученого была оценена как большой вклад в историю победы азербайджанского народа, и автору была выражена благодарность. Было подчеркнуто, что это первая научная фундаментальная монография о Шуше, изданная иностранным автором на иностранном языке за пределами страны. Отмечено, что Гессен является одним из самых близких друзей Азербайджана, который с неиссякаемым энтузиазмом изучает азербайджанский язык, литературу, культуру, историю и пропагандирует их.

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась презентация книги Михаэля Рейнхарда Гессена, доцента Гизенского университета Германии, ученого-тюрколога «Наследие Шуши. История и путь развития культурной столицы Азербайджана».

Представитель министерства иностранных дел Азербайджана Ризван Набиев подробно рассказал участникам мероприятия о деятельности, жизни и творчестве немецкого ученого, связанных с Азербайджаном, а также о книге «Наследие Шуши», опубликованном ранее в этом году. Он отметил, что западным ученым важно лично убедиться, что территориальные претензии армян к Азербайджану беспочвенны в силу исторических фактов и научных исследований, и поддержать появление настоящей правды. Гессен, по его словам, смог показать в книге, что Шуша принадлежит азербайджанскому народу не только в соответствии с международным правом и с политико-исторической точки зрения, но и благодаря своему уникальному литературному, культурному и этнографическому наследию.

На мероприятии выступили шушинские интеллектуалы Юнис Гусейнов, Васиф Гулиев, председатель Общественного совета Анар Халилов и другие, которые высоко оценили исследования немецкого ученого и пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

После презентации председатель Государственного комитета Ровшан Рзаев и Михаил Гесс встретились с 80-летней Ирмой Вебер, немкой-иммигранткой из Шуши. Веберы были депортированы в Сибирь в 1941 году. Здесь овдовевшая мать Ирмы повторно вышла замуж за азербайджанца родом из Шуши. От этого брака родились мальчик и девочка. Затем семья переехала в город Шуша. Ирма работала в школе № 4, а в 1992 году уехала в Баку в статусе вынужденного переселенца из Шуши. Гессен с интересом выслушал жизнеописание немки из Шуши и провел с ней задушевную беседу. Позже он подписал книгу «Наследие Шуши» и подарил ее Вебер.

После встреч в Госкомитете немецкий ученый также посетил Армянскую церковь Св. Григория в Баку. Подробную информацию о храме дал гостю директор президентской библиотеки Маил Ахмедов. Он сообщил, что в церкви хранится редкая армянская литература и депозитарный фонд. Гессен также посетил немецкую евангелическо-лютеранскую церковь «Хиласкар» в Баку. Немецкого гостя сопровождал советник председателя Госкомитета Насими Нариманов.

Гессен также принял участие в свадьбе семьи вынужденных переселенцев в Баку и очно ознакомился с традициями Азербайджана.

Следует отметить, что книга «Наследие Шуши» является третьей книгой, написанной Майклом Рейнхардом Гессом о территориальных претензиях Армении к Азербайджану. Книга «Танки в раю. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт», отражающая объективную позицию Азербайджана, была издана в 2016 году в Берлине на немецком языке, а книга

«Открытие истории Азербайджана». «Карабах с 13 века до 1920 года» - в 2020 году в Мюнхене на английском языке.

Презентация книги «Наследие Шуши» запланирована сегодня в университете АДА и в Азербайджанском университете языков.