Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник вечером, 4 июля, встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в рамках официального визита в Тегеран, передает IRNA.

В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономических сферах и подчеркнули необходимость создания новых возможностей в отношениях между Баку и Тегераном.

Отметив, что углублению и укреплению отношений с Азербайджанской Республикой нет предела, Раиси добавил, что развитие хороших двусторонних отношений может привести к эффективному региональному сотрудничеству.