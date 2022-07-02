Джейхун Байрамов встретился с Ибрагимом Раиси фото
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник вечером, 4 июля, встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в рамках официального визита в Тегеран, передает IRNA.
В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономических сферах и подчеркнули необходимость создания новых возможностей в отношениях между Баку и Тегераном.
Отметив, что углублению и укреплению отношений с Азербайджанской Республикой нет предела, Раиси добавил, что развитие хороших двусторонних отношений может привести к эффективному региональному сотрудничеству.
Он выразил надежду, что с визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тегеран страны станут свидетелями скачка в отношениях между Баку и Тегераном.
В свою очередь, в ходе встречи министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что объем торговли между Ираном и Азербайджаном в прошлом году, а также в первые 5 месяцев этого года значительно увеличился.
Глава МИД Азербайджана также подробно рассказал о переговорах между официальными лицами двух стран.