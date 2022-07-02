Убивший свою жену Гасанов предстанет перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 35-летнего Самеддина Гасанова, обвиняемого в убийстве жены. Как сообщает haqqın.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Подготовительное заседание суда назначено на 14 июля.

Инцидент произошел 13 марта текущего года в поселке Бина Хазарского района. В районную прокуратуру поступила информация об убийстве 27-летней Ульвии Гасановой. Следствие пришло к выводу, что Самеддин умышленно убил Ульвию путем нанесения многочисленных ножевых ранений в ходе конфликта между ними на почве ревности. Из-за разногласий с мужем Ульвия Гасанова перебралась в приют «Место надежды» вместе с тремя малолетними детьми за несколько дней до происшествия. В день происшествия родственники женщины помирили ее с мужем. Самеддин Гасанов сказал своим детям, что вечером придет и заберет их. В тот же день вечером Ульвия Гасанова была убита своим мужем.

По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. Самеддин Гасанов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности.