Целью учений являлась проверка уровня готовности территориальных сил гражданской обороны к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и координации совместных действий в кризисных ситуациях, совершенствование управленческих знаний и навыков главнокомандующего, привитие практических навыков персоналу.

К учениям привлекли соответствующие структурные подразделения Карабах ского регионального центра МЧС, штаба гражданской обороны Агджабединской районной исполнительной власти и комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также личный состав территориальных сил гражданской обороны.

Карабах ский региональный центр МЧС провел показательные учения гражданской обороны по предупреждению и сбору с невоенизированными подразделениями гражданской обороны Агджабединского района.

В мероприятии приняли участие начальник Карабахского регионального центра МЧС полковник Мирали Фейзиев и глава исполнительной власти Агджабединского района Рафиль Гусейнов.

В ходе учений проверена деятельность подразделений гражданской обороны демилитаризованной территории по извещению о чрезвычайной ситуации, подъёму сборным сигналом, выходу на сборный пункт, сбору и организации управления, а также заслушаны доклады по функциональным задачам.

В завершение были проанализированы недостатки и поставлены соответствующие задачи.