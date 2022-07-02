В Агджабеди прошли учения МЧС по гражданской обороне фото
Карабахский региональный центр МЧС провел показательные учения гражданской обороны по предупреждению и сбору с невоенизированными подразделениями гражданской обороны Агджабединского района.
К учениям привлекли соответствующие структурные подразделения Карабахского регионального центра МЧС, штаба гражданской обороны Агджабединской районной исполнительной власти и комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также личный состав территориальных сил гражданской обороны.
Целью учений являлась проверка уровня готовности территориальных сил гражданской обороны к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и координации совместных действий в кризисных ситуациях, совершенствование управленческих знаний и навыков главнокомандующего, привитие практических навыков персоналу.
В мероприятии приняли участие начальник Карабахского регионального центра МЧС полковник Мирали Фейзиев и глава исполнительной власти Агджабединского района Рафиль Гусейнов.
В ходе учений проверена деятельность подразделений гражданской обороны демилитаризованной территории по извещению о чрезвычайной ситуации, подъёму сборным сигналом, выходу на сборный пункт, сбору и организации управления, а также заслушаны доклады по функциональным задачам.
В завершение были проанализированы недостатки и поставлены соответствующие задачи.