В Армении «заминировали» посольства России и Китая

В понедельник, 4 июля, в Национальный центр по управлению кризисными ситуациями Армении поступил сигнал о том, что в посольствах России и Китая в Ереване установлены взрывные устройства, передает «Армения сегодня».

Отмечается, что в указанные адреса были направлены по одному боевому расчету пожарно-спасательного отряда, группы кинологов, а также дежурные группы Управления медицинского обеспечения.

На данный момент идет поиск взрывных устройств в зданиях.