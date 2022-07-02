Прямые убытки инфраструктуры Украины от войны превысили $100 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сегодня прямые инфраструктурные убытки Украины в результате войны составляют более 100 млрд долларов, передает Укринформ.

«Уже сейчас мы формируем электронную карту Украины, где фиксируем все убытки, причиненные войной. Эта карта постоянно обновляется, убытки постоянно фиксируются и верифицируются сразу с нескольких сторон. Благодаря развитым цифровым инструментам правительства каждый гражданин Украины может предоставить информацию о своем разрушенном жилье. Около 250 тысяч заявлений уже в базах», – сообщил Шмыгаль.

По его словам, Офис президента Украины, правительство, а также Киевская школа экономики по международным стандартам проводят работу по оценке общего ущерба.

«Сегодня прямые инфраструктурные убытки Украины составляют более 100 млрд долларов. Разрушены или повреждены более 1 200 образовательных заведений, более 200 больниц, тысячи километров газопроводов, водопроводов и электросетей, дорог и железнодорожных путей. И каждый объект мы считаем, под каждый объект будет проект восстановления», - сказал премьер-министр.