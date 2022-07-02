Зеленский рассказал о видении восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к проходящей в Лугано конференции по восстановлению Украины рассказал о своем видении восстановления разрушенных регионов и отметил необходимость реформ, передает «Европейская правда».

«Я благодарен Еврокомиссии за инициативу создать специальную европейскую платформу восстановления Украины. Однако все инициативы, планы, амбиции должны быть в единой системе... Поэтому Украина предлагает свой национальный план восстановления, на фундаменте которого можно будет реализовать каждую инициативу», - сказал Зеленский.

Он назвал ключевые принципы восстановления, среди которых: безопасность, технологичность, соблюдение экологических стандартов, применение зеленых технологий, реализация принципов безбарьерности, направленность на интересы общин, максимальная прозрачность и внедрение проекта восстановления в реальную экономическую жизнь Украины, чтобы создать новые рабочие места и новые производства в Украине.