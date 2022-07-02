ВОЗ передала Азербайджану тесты для выявления оспы обезьян

Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Баку предоставил Азербайджану для использования в случае необходимости 3 000 наборов для тестирования на оспу обезьян.

Об этом haqqin.az сообщили в азербайджанском офисе ВОЗ. Отмечается, что случаев заражения оспой обезьян в Азербайджане пока не зарегистрировано.

Однако по состоянию на 30 июня 2022 года в 58 странах мира зафиксировано 5 322 случая заражения вирусом и один летальный исход.

«Азербайджан – одна из первых стран, получивших эти тест-наборы от ВОЗ. И указанные средства для выявления случаев заражения и распространения болезни помогут объединить усилия общественного здравоохранения, направленные на профилактику. Мы нацелены на поддержку таких испытанных мер, как контроль за странами, отслеживание контактов и инфицированных пациентов и изоляция. Ранняя диагностика является важной частью этих усилий», - отметила представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманчи.