Так, Эдгар Казарян, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении, назвал главу опереточного режима в Ханкенди Араика Арутюняна «душевнобольным» и «существом». Причиной стало заявление Арутюняна о том, что новая дорога, которую Азербайджан строит в качестве альтернативы Лачинскому коридору, «обеспечит армянам более безопасное передвижение».

Вслед за заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что после ввода в эксплуатацию дороги, альтернативной Лачинскому коридору, Лачин и окрестные села будут возвращены под контроль Азербайджана, в армянских кругах не утихают политические дебаты.

По словам Арутюняна, для строительства новой дороги было предложено несколько маршрутов, но в итоге выбрали тот, который является «более безопасным». При этом Араик не уточнил, что он имел в виду под словом «безопасный».

Эдгар Казарян жестко прошелся по умственным способностям «президента Нагорного Карабаха», заодно назвав «душевнобольными» тех, кто считают, что дорогу в обход Лачина азербайджанцы строят для армян.

«После того, как тема дороги в обход Лачина стала предметом общественных дискуссий, важно понимать, как много еще в природе идиотов, поверивших, что азербайджанцы, перекрывшие армянам трассу Горис–Капан на подконтрольной им территории, на свои деньги строят дорогу исключительно для армян», - написал Казарян на своей странице в Facebook.

При этом бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении подчеркнул, что главным «верующим» является Араик Арутюнян.

«Первое подобное существо было обнаружено в Степанакерте (Ханкенди - ред.), и это существо, к сожалению, занимает кабинет «президента», - подытожил Казарян.

Отметим, что Государственное агентство автодорог Азербайджана, завершающее строительство 32-километровой альтернативной трассы, которая начинается от границы Лачина с Арменией и соединяется с шоссе Шуша-Ханкенди, неоднократно заявляло, что после сдачи в эксплуатацию новой дорогой смогут пользоваться как армяне, так и азербайджанцы.