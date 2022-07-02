Украина обвинила Россию в обстрелах Краматорска и Бахмута

«Украинские военные отразили наступательные действия ВС России на Краматорском и Бахмутском направлениях». Об этом говорится в сводке Генштаба ВС Украины.

Отмечается, что на Краматорском направлении российские военные обстреливали из танков и ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского и нанесли авиационный удар вблизи Татьяновки.

«На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Спирно, Берестово и Вершина. Украинские военные удары отразили и заставили россиян отойти после наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в направлении окрестностей Берестового».