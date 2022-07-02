Эйфелева башня заржавела и может рухнуть

С 2010 года Эйфелева башня в Париже страдает от коррозии металла и без немедленного ремонта может испытать разрушения, пишет французское издание Marianne.

Согласно источникам издания, Эйфелева башня находится в запущенном состоянии – «в некоторых местах ржавчина съедает ее, как термит дерево», пишет издание. Причина – железо, из которого сделан памятник, вступает в контакт с водой и кислородом в тех местах, где через возраст отваливается краска.

В 2018 году начался уже 20-й ремонт башни к Олимпийским играм-2024, в рамках которого предполагалось очистить треть конструкции и нанести на нее два слоя новой краски, чтобы сдержать коррозию. Однако из-за пандемии коронавируса работы пришлось отложить; кроме того, в старой краске обнаружили свинец. Как следствие, ремонт будет «косметическим» и охватит всего 5% Эйфелевой башни.

«Вряд ли она упадет завтра утром, но она действительно не в очень хорошем состоянии», – рассказал изданию неназванный руководитель места, где расположена Эйфелева башня.