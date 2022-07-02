В польском городе Быдгощ завершился женский турнир по шахматам, проходивший в рамках Международного шахматного фестиваля в память об экс-президенте Польши Лехе Качинском.

Победительницей соревнования стала ведущая азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде. С 6 очками она единолично заняла 1-е место.

Благодаря этому успеху Гюнай существенно улучшила свой рейтинг, прибавив 11,3 пункта. Теперь ее коэффициент равен 2466, и она поднялась в женском рейтинге с 27-го на 21-е место.

Предлагаем вашему вниманию видео с церемонии награждения в Польше.