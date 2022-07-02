Bild: Украина отзывает своего посла из Германии, чтобы назначить его в МИД

Посол Украины в Германии Андрей Мельник планирует уйти с поста и начать работать в Министерстве иностранных дел Украины, пишет издание Bild.

По информации неназванного источника газеты, Мельник хочет занять должность заместителя министра иностранных дел после восьми лет работы послом в Германии. Он начнет работать на новой должности до осени.

«Это предложение было сделано министерством президенту Украины Владимиру Зеленскому. Андрея Мельника очень ценят за его работу», - заявил источник.

В МИД Украины отказались комментировать эту информацию.