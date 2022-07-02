Хакеры продают данные миллиарда человек за биткоины

ChinaDan утверждает, что получил персональные данные из базы Национальной полиции Шанхая. В утечке содержится имя, адрес, место рождения, номера паспортов, номер мобильного телефона и все сведения о преступлениях граждан Китая.

Анонимный хакер с прозвищем chinaDan опубликовал на хакерском форуме Breach Forums предложение продать более 23 ТБ данных за 10 биткоинов, сообщает Gazeta.ru.

В настоящее время неизвестно, является ли база данных, которую продает chinaDan, подлинной. Правительство Китая и полиция Шанхая не прокомментировали утечку. Отмечается, что обсуждение взлома в китайской соцсети Weibo привело к тому, что цензоры заблокировали термин «утечка данных» в сервисе.

Факт утечки также подтвердил генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэн, который написал в Twitter, что компания зафиксировала утечку данных миллиарда граждан «одной азиатской страны».