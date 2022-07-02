Финляндия и Швеция завершили переговоры о присоединении к НАТО

Финляндия и Швеция в понедельник начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении альянса, передает ТАСС.

«Финляндия и Швеция завершили 4 июля переговоры о вступлении в НАТО в соответствии с договоренностью на саммите НАТО в Мадриде. Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО», - отмечается в заявлении.

После завершения переговоров союзники по альянсу должны подписать 5 июля в штаб-квартире НАТО протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.