Зеленский хочет гарантии «зернового коридора»: и не только от России

«Для запуска «зернового коридора» через Черное море нужны гарантии безопасности не только от России». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи со шведским премьером Магдаленой Андерссон, передает РБК-Украина.

По его словам, Украина сейчас ведет переговоры с Турцией и ООН.

«Наши представители, которые ответственны за безопасность выхода зерна из наших портов. Но очень важный момент - чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных стран, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки продукции», - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Совбез ООН планирует на июль заседание, на котором могут утвердить соглашение о «зерновом коридоре».