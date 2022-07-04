Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 4 июля 2022, 22:00

«После ограничения цен на российскую нефть, которое обсуждают лидеры «Большой семерки», она может подешеветь вдвое», - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Как сообщает агентство Кyodo, японский премьер убежден, что меры, предпринимаемые странами G7, являются адекватной реакцией на российскую агрессию в Украине. «Мы установим верхний лимит на уровне около половины текущей цены и создадим систему, которая не позволит покупать российскую нефть по более высокой цене», – заявил Кисида.

Отметим, что во время саммита 26-28 июня главы стран «Большой семерки» согласились с необходимостью ввести лимит для торговой цены на российскую нефть. Это решение было принято в рамках введения более жестких санкций против России. Однако на тот момент подробности соглашения, а также предельная цена на российскую нефть не разглашались. Комментируя заявление премьер-министра Японии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на него, когда будет достигнуто «более полное понимание ситуации». «Заявление премьер-министра Японии не означает, что озвученные параметры согласованы с другими странами, - отметил Песков. - Давайте дождемся, все-таки, какого-то общего понимания ситуации».

Следует напомнить, что в результате западных санкций доходы России от нефти не сократились, как это изначально планировалось, а возросли. Причина в том, что санкции привели к росту цен на мировом рынке нефти. В результате Россия, хотя и стала продавать меньше нефти и по более низким ценам, за счет резкого роста рыночных цен увеличила свои доходы. Мало того, в результате резкого повышения цен на энергоносители в странах Запада ускорилась инфляция и замедлился экономический рост. На фоне этой ситуации президент США Джозеф Байден вынес на обсуждение саммита G7 новый план, направленный на сокращение нефтяных доходов России. Согласно ему, покупатели российской нефти будут платить за нее не по рыночным ценам, а по фиксированной и значительно более низкой цене, чем рыночные. Пока этот план обсуждается, и неизвестно, сколько стран к нему присоединится. Однако аналитики по энергетическим вопросам сомневаются в возможностях его реализации. По их мнению, сама идея ограничить цены на российскую нефть сработает только в том случае, если к ней присоединится подавляющее большинство государств.

«Желание лидеров «Большой семерки» ограничить цены на российскую нефть понятно, но проблематично, - сказал в интервью телекомпании CNBC независимый нефтяной эксперт Нил Аткинсон. – Реальность такова, что крупнейшими потребителями российской нефти являются Китай и Индия. Русские могут играть в игры с поставками нефти и даже природного газа. Они также могут заморочить голову странам «Большой семерки». Поэтому я не думаю, что этот план реалистичен». Аналитики престижного американского банка JP Morgan недавно предупредили, что если Россию вынудят из-за ценовых ограничений резко сократить добычу нефти, цена на «черное золото» на мировом рынке может «взлететь в стратосферу», поднявшись до уровня 380 долларов за баррель. Пока Россия наращивает экспорт нефти, в основном, в Китай и Индию, продавая её туда до 30 процентов дешевле рыночной цены. Ситуация дошла до того, что Москва начала теснить на китайском рынке другую страну, находящуюся под санкциями Запада – Иран. До сих пор из-за санкций Иран продавал свою нефть Китаю дешевле рыночной цены. Теперь же Россия еще больше снизила цену, после чего китайские НПЗ начали постепенно отказываться от иранской нефти.