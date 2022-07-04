Стрельба в Чикаго во время парада, есть погибшие и раненые

Шесть человек стали жертвами стрельбы во время парада в городе Хайленд-Парк недалеко от Чикаго, передает Iz.ru.

По данным СМИ, госпитализированы с места инцидента 24 раненых.

Мэрия рекомендовала жителям и гостям города укрыться в безопасных местах, так как поиск стрелявшего еще ведется.

На пресс-конференции в понедельник днем офицер полиции Крис О'Нил сказал, что стрелок, который всё еще находится на свободе и считается вооруженным и опасным, по описанию — белый мужчина в возрасте от 18 до 20 лет, с длинными черными волосами, некрупного телосложения, носит белую или синюю футболку.