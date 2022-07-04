Мэр Славянска: Российские войска в 7-10 километрах, город стал прифронтовым
«Российские войска приближаются к Славянску, город стал прифронтовым». Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях, передает УНИАН.
По его словам, сейчас важно эвакуировать как можно больше людей.
«Вчера выехало 70, на завтра уже записалось 200 человек, которые уедут из города, и дальше эвакуация продолжается. Идет в двух направлениях - Днепр-Ривне, а второй маршрут до Покровска и поездом до Львова», - рассказал он.
Мэр отметил, что линия фронта у города не меняется длительное время.
«Город с первых дней начала военных действий находится под обстрелом, и этот процесс бесконечен. Каждый день прилетает. Например, если брать вчера, то 40 домов разрушено. Девятиэтажный дом частично разрушен. Всегда жаль человеческих жизней, поэтому всегда призываю людей эвакуироваться», - добавил Лях.
Городской глава также рассказал, на каком расстоянии от города в разных направлениях находятся российские войска.
«Если брать в направлении Лимана до Райгородка - это 7-10 км, если брать в направлении Изюма, Долины - это 30 км. Если направление Святогорска - это до 20 км. Артиллерия уже бьет по городу - такая возможность у них есть. Возможно, они будут компенсировать отсутствие наступательных действий обстрелами города. Но где будет главный удар, мне трудно сказать», - подытожил Лях.