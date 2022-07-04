Мэр Славянска: Российские войска в 7-10 километрах, город стал прифронтовым

«Российские войска приближаются к Славянску, город стал прифронтовым». Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях, передает УНИАН.

По его словам, сейчас важно эвакуировать как можно больше людей.

«Вчера выехало 70, на завтра уже записалось 200 человек, которые уедут из города, и дальше эвакуация продолжается. Идет в двух направлениях - Днепр-Ривне, а второй маршрут до Покровска и поездом до Львова», - рассказал он.

Мэр отметил, что линия фронта у города не меняется длительное время.

«Город с первых дней начала военных действий находится под обстрелом, и этот процесс бесконечен. Каждый день прилетает. Например, если брать вчера, то 40 домов разрушено. Девятиэтажный дом частично разрушен. Всегда жаль человеческих жизней, поэтому всегда призываю людей эвакуироваться», - добавил Лях.