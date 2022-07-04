Трамп: при мне не было бы войны в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине никогда бы не произошла, если бы он остался президентом. Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

«Я знаю, что сейчас дела США идут не очень хорошо: выходящая из-под контроля полномасштабная война в Европе, достигшая самого высокого уровня инфляция, худшие шесть месяцев для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Ни одно из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом», - написал Трамп.