Борис Джонсон: Украина должна завершить войну на своих условиях

«Украина должна усилиться настолько, чтобы завершить войну на своих условиях». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, первоочередная задача Лондона – присоединиться к союзникам, чтобы Украина одержала победу. Премьер-министр отметил, что мадридский саммит НАТО «превзошел все ожидания в отношении единства и целеустремленной решимости поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

«Все мы понимаем, что если Россию не остановить, то она найдет новые цели, и мы защищаем не какой-то абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира, который заключается в том, что нельзя допустить расчленения больших и могущественных стран. И если это когда-либо станет возможным, то ни одна нация нигде не будет в безопасности», - цитирует его Guardian.