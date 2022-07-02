Кипр тоже хочет в НАТО

Кандидат на пост президента Кипра, председатель правящей партии «Демократический сбор» Авероф Неофиту предложил острову вступить в НАТО, передает lenta.ru.

Неофиту представил свою предвыборную программу «План следующего дня» из 100 пунктов и заявил, что его партия придерживается «прагматичного подхода к обеспечению безопасности Кипра». Поэтому он призвал подать заявку на вступление острова в НАТО.

«Мы снимаем табу и призываем к вовлечению европейских, евроатлантических институтов и НАТО. Пусть войдут в уравнение эффективной безопасности нашей страны. Я считаю, что теперь Кипр должен поставить в приоритет вопрос о подаче заявки на членство в НАТО. А также то, что углеводороды, как и безопасность может разблокировать кипрскую проблему», – подчеркнул он.