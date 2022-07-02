С закрытием для России американского и европейского рынков она естественным образом пытается перенаправить свои торговые потоки на восток. Но за внимание китайских и индийских покупателей приходится конкурировать как раз с Ираном.

В ситуации, сложившейся после вторжения российских войск в Украину и последовавших запредельных санкций, как-то принято считать, что Иран оказался на стороне России. Этому, наверное, способствует статус двух этих стран как страдающих от ограничений, наложенных на них Западом, их общая антизападная позиция в целом и сотрудничество в Сирии в частности. Однако суровые реальности рынка вносят свои коррективы в это банальное рассуждение.

По данным Bloomberg, скидка на иранскую нефть по отношению к эталонной марке Brent составляет 10 долларов за баррель, а до начала войны в Украине и включения усиленного режима санкций дисконт был от четырех до пяти долларов. Естественно, покупатели заинтересованы в такой ситуации на рынке, когда можно с удовольствием наблюдать, как продавцы наперегонки снижают цену.

Результат не замедлил сказаться: как сообщает Bloomberg, сейчас российские поставки нефти в Индию и Китай упали на 15% по сравнению с концом мая. Тогда многие указывали на то, что Россия таким образом доказала относительную неуязвимость к нефтяным санкциям, перебросив часть потоков на восток, но, оказалось, что это ненадолго. Конкуренты не дремлют.

При том, что в направлении Азии по-прежнему уходит большая часть российской нефти, ее общие объемы тоже снижаются: если до 15 апреля они составляли 63% от общего количества, то последний месяц уже 52%.

Хотя запрет на покупку российской нефти в странах Евросоюза вступит в силу только в декабре, уже сейчас продажи упали на две трети. С конца апреля Россия продает сюда 400-450 тысяч баррелей в день. Для сравнения, в Китай уходит в среднем 887 тысяч баррелей, в Индию 641 тысяча в день.

Очевидно, что не останутся в стороне от борьбы за покупателя и страны Залива – традиционные поставщики нефти на восток. Картина поставок в следующем году, когда вовсю заработают санкции, может сильно измениться.