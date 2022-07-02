Ульвия Худиева, собкор 00:50

Натик Асланов, глава Исполнительной власти Нафталана, в период с 2010 по 2018 годы, после назначения на должность незаконно снес два коммерческих объекта, принадлежавших известному врачу-физиотерапевту Музаффару Атаи – коренному нафталанцу, который работает сейчас в одной из частных клиник Баку. Обратившийся в нашу редакцию потерпевший рассказал, что эти объекты находились на улице Низами в Нафталане. По словам Атаи, после того, как Натик Асланов возглавил исполнительскую власть, он под видом благоустройства города и строительства новых домов снес множество коммерческих объектов. Правда, у большинства их владельцев не было документов на право собственности, но у доктора Атаи была купчая, подтверждавшая, что объекты принадлежали ему на законных основания.

Тогда же Натик Асланов пообещал владельцам снесенных объектов, что в Нафталане будет построен новый торговый центр, где им в порядке компенсации будут переданы новые помещения. Мало того, что обещания Асланова оказались пустыми словами, так, вдобавок, глава Нафталана продал землю, на которой находились объекты, не выплатив владельцам ни копейки компенсации. «Один из снесенных объектов я перевел под своим именем на баланс предприятия под названием ООО «Гасымбейли», - рассказал нам Музаффар Атаи. – Вместе с учредителями ООО мы нотариально заверили, что объект является личной собственностью. Другой объект был записан на имя моей жены. Спустя несколько месяцев после того, как главой города был назначен Натик Асланов, он снес эти объекты без какого-либо решения суда. В результате были попраны наши права собственности, и моя семья потеряла доход от этих объектов». Потерпевший неоднократно обращался к Натику Асланову с требованием защитить его имущественные права и выделить взамен снесенных объектов соответствующий по метражу земельный участок. Однако глава городской исполнительной власти лишь «кормил» врача пустопорожними обещаниями и ничего не делал. Неоднократные обращения потерпевшего в различные центральные структуры исполнительной власти и правоохранительные органы также ничего не дали.

В 2018 году Натик Асланов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Нафталана. Судя по информации, опубликованной в местных СМИ, в годы своего правления Асланов вел себя как средневековый феодал. Не имея на тот момент ни малейшего опыта управления, Асланов открыл множество бизнес-объектов и приобрел земельные участки в наиболее выгодных для коммерции частях города. Многое стало понятным после того, как выяснилось, что экс-глава Нафталана является двоюродным братом Махира Асланова, депутата Милли Меджлиса от Геранбойско-Нафталанского избирательного округа №96. Здесь важно отметить, что Махир Асланов – богатый бизнесмен, владеющий многочисленными коммерческими объектами в Нафталане и Баку, а также компаниями, записанными на имена членов его семьи. Основной бизнес олигарха-депутата сосредоточен в холдинге «Kəpəz Group». Но, как сообщают источники в регионе, несколько лет назад отношения Махира Асланова с двоюродным братом испортились из-за конфликта, связанного с распределением денег. Утверждается, в частности, что нарушения совершенные Натиком Аслановым во время его пребывания на посту главы Нафталана, включали в себя махинации, связанные с рабочими местами, предназначенными для малообеспеченных людей. Поговаривают, что Асланов хранил зарплатные карты лиц, занимающихся общественными работами, и присваивал их деньги. Известно также, что после увольнения с должности Асланова несколько раз вызывали в правоохранительные органы. Напомним, что все арестованные за последние годы главы исполнительной власти обвинялись, в числе прочего, в присвоении заработной платы малообеспеченных лиц, трудящихся на социальных должностях.