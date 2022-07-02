У Зеленского считают Лисичанск «последним успехом России в Украине»

«Захват Лисичанска – это последний крупный успех российской армии в войне против Украины. В дальнейшем они не смогут захватить крупные города». Такое мнение в эфире «Фейгин Live» выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что «знает, что творится в войсках России».

«Я не знаю, где они возьмут оперативные резервы, чтобы взять еще один город. Они могут взять еще села, но городов не возьмут», - подчеркнул Арестович.