Байден прокомментировал стрельбу в пригороде Чикаго

Президент США Джо Байден сообщил, что, несмотря на серьезные изменения в законе об обороте оружия в США, предстоит приложить еще много усилий для борьбы с «эпидемией вооруженного насилия».

«Недавно я подписал первый за почти 30 лет значительный двухпартийный проект в сфере реформирования закона об обороте оружия, включающий действия, которые спасут жизни. Но предстоит сделать гораздо больше, и я не сдамся в борьбе с эпидемией вооруженного насилия», – сказано в сообщении президента по поводу массовой стрельбы под Чикаго, передает ОСН.

Напомним, 4 июля на параде в Хайленд-парке в пригороде Чикаго случилась стрельба, при которой из жизни ушли шесть человек, еще минимум 24 пострадали. Правоохранительные органы разыскивают мужчину в возрасте от 18 до 20 лет. По словам свидетелей происшествия, он действовал без сообщников и произвел несколько десятков выстрелов.