В Украине арестовали имущество России и Беларуси

Генеральная прокуратура Украины наложила арест на имущество российских и белорусских предприятий общей стоимостью $11,3 млн, передает «Ъ».

В частности, речь идет о 315 железнодорожных вагонах с минеральными удобрениями, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.

По данным прокуратуры, сумма арестованного имущества оценивается свыше $338 тыс. Также речь идет о товарно-материальных ценностях на сумму более $11 млн, принадлежащих предприятиям России и Беларуси.