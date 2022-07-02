В Украине арестовали имущество России и Беларуси
Генеральная прокуратура Украины наложила арест на имущество российских и белорусских предприятий общей стоимостью $11,3 млн, передает «Ъ».
В частности, речь идет о 315 железнодорожных вагонах с минеральными удобрениями, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.
По данным прокуратуры, сумма арестованного имущества оценивается свыше $338 тыс. Также речь идет о товарно-материальных ценностях на сумму более $11 млн, принадлежащих предприятиям России и Беларуси.