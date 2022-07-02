Антитеррористическая операция против ПКК в Стамбуле

В Стамбуле в ходе антитеррористической операции против ПКК полиция задержала девять человек, сообщает Anadolu.

Согласно информации, в ходе операции, проведенной Стамбульским управлением по борьбе с терроризмом, задержаны находившиеся в розыске лица. Они подозреваются в пособничестве ПКК. Операция одновременно проводилась по 14 адресам в 11 районах города, изъято большое количество документов, связанных с ПКК, и цифровых материалов, а также 1350 евро и 3 тысячи лир.

Подозреваемых доставили в отдел полиции для допроса.