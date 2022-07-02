Аналитики американского банка Citigroup полагают, что цена на нефть марки Brent к концу 2022 года может упасть до $65 за баррель, а в конце 2023 года цена может обрушиться до $45 за баррель, если начнется спад спроса из-за возможной рецессии, пишет Bloomberg со ссылкой на данные банка.

"Касаемо нефти, судя по данным из истории, спрос становится отрицательным только во время самых тяжелых мировых рецессий, однако цены на нефть падают во время любой рецессии примерно до показателя предельной себестоимости", - говорится в заключении аналитиков банка.

Аналитики отметили, что прогнозируемый вариант развития событий может произойти, если страны ОПЕК+ не будут проводить "вмешательство" на нефтяных рынках, а также при условии снижения инвестиций в нефтяные ресурсы.