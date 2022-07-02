Чистки в Минкульте

В рамках указанных реформ проводилась работа в направлении устранения недостатков, выявленных при проведении проверок, надзора и служебных расследований в учреждениях культуры, и принятия соответствующих мер в отношении лиц, допустивших нарушения трудовой и исполнительской дисциплины.

В Министерстве культуры Азербайджана проводятся комплексные реформы с целью улучшения деятельности культурных учреждений, повышения их эффективности и повышения уровня обслуживания, говорится в сообщении Минкульта.

Кроме того, информация с выявленными признаками преступления о неправомерных действиях должностных лиц ведомств и предприятий направлена в соответствующие правоохранительные органы. В настоящее время проводятся проверки, служебные расследования и другие мероприятия в целях предупреждения нарушений, которые могут иметь место в структуре Министерства и подведомственных ему учреждений, и принятия необходимых мер в отношении лиц, допустивших такие случаи.

По результатам проверок и служебных расследований, проведенных Министерством культуры в Акстафинском, Исмаиллинском, Шекинском, Бардинском, Масаллинском, Агдашском, Сумгаитском, Гянджинском и Ленкоранском районных управлениях культуры и подведомственных учреждениях, в правоохранительные органы было направлено 11 заявлений, уволены с госслужбы 8 работников, объявлен выговор 17 работникам подведомственных предприятий, 2 работникам - строгий выговор с последним предупреждением, 18 человек подвергнуты дисциплинарному взысканию, 10 работникам сделано предупреждение.

Отмечено, что Министерство культуры продолжает проводить мониторинги и служебные проверки.