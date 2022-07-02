Украинские военнослужащие нанесли новые удары по российской технике в южных регионах Украины. Видео с места событий обнародовал Генштаб ВСУ во вторник, 5 июля.

«59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка качественно, аж «искрит», сдерживает российские войска на юге Украины – воины ежедневно уничтожают военную технику и живую силу врага», – говорится в сообщении.

Ролик демонстрирует стрельбу украинских САУ по технике РФ, укрывшейся в посадке.