Литва готовится к постоянному размещению бригады НАТО

Литва полностью подготовится к постоянной дислокации на территории страны сводной бригады Североатлантического альянса к 2027 году, заявил в эфире радиостанции Žinių radijas советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кестутис Будрис.

"Мы уже сейчас готовы к приему дополнительных сил НАТО в качестве подкрепления в случае экстренного обострения ситуации в сфере безопасности, но для постоянного размещения бригады альянса необходимо полномасштабное развитие инфраструктуры. Планы такого развития обсуждались на заседании Государственного совета обороны. Намеченный срок готовности инфраструктуры - 2027 год", - цитирует его ТАСС.