Российская военная база в километре от границ Азербайджана?

Село Айгепар находится в одном километре от азербайджанского села Алибейли. Это зона активных боестолкновений, предшествовавших 44-дневной войне. Именно на этом участке госграницы армянские вооруженные силы учинили провокации против Азербайджана, вошедшие в историю как «июльские бои» или «июльские события». В ходе этих боев, в частности, погиб Национальный герой Азербайджана Полад Гашимов.

Уже больше месяца на территории бывшего аэропорта близ села Айгепар в Бердском районе Тавушской области идет активное строительство российской военной базы. В советское время там находилась взлетно-посадочная полоса для самолетов Як-40. Об этом сообщает армянская служба радиостанции «Свобода» со ссылкой на жителей села.

Как отмечает «Азатутюн», 17 июня в числе недокладываемых вопросов правительства был вопрос о подписании протокола №2 о внесении изменений в протокол «О пунктах дислокации российской военной базы на территории Армении».

Согласно обоснованию, размещенному на сайте правительства, в связи с изменением адресов пунктов дислокации российской военной базы, расположенной на территории Армении, возникла необходимость внесения изменений в состав передающихся российской стороне земельных участков и недвижимого имущества, а также в документы, составляющие правовую основу. Обоснование представил министр обороны Сурен Папикян.

«Подписание протокола обусловлено необходимостью обеспечения условий для деятельности воинских формирований российской военной базы в результате изменения их состава», - говорится в обосновании.

Что строится в Берде для российских военных? По утверждению местных жителей, среди руководителей строительства есть и русские. О каком сроке, численности военных и какой миссии идет речь? На все эти вопросы Минобороны Армении не дает ответов.

По словам заместителя главы общины Берд Самвела Овсепяна, территория аэропорта не принадлежала общине, их работа заключалась лишь в том, чтобы дать застройщику разрешение на строительство.

«Наверное, территория принадлежала Министерству транспорта и связи, но с давних времен это территория аэропорта, она не общинная», - сказал Овсепян.

Впрочем, местные жители только рады слухам о появлении российской военной базы в этом регионе. Житель Айгепара Ваче Калантарян, вспоминая годы военного противостояния с Азербайджаном, отмечает, что жители региона «связывают надежды» с появлением военной базы.