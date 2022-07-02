Си Цзиньпин отказал Путину

Лидер Китая Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию. Председатель КНР признался, что приехать в соседнюю страну в ближайшее время ему будет сложно из-за пандемии коронавируса, сообщает Radio Free Asia (RFA).

Согласно данным, разговор состоялся 15 июня 2022 года. Российский лидер пригласил Си Цзиньпина во время телефонной беседы. При этом сообщается, что Путин направил китайскому лидеру приглашение в соответствии с дипломатической практикой. Это произошло в ответ на предложение посетить Олимпиаду в Пекине.