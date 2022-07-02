Казахстан предложил Европе свою помощь

Казахстан готов использовать свой потенциал для стабилизации мирового и европейского рынков углеводородов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом говорится на официальном сайте казахстанского лидера.

«Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность и в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках», – говорится в сообщении.

Кроме того, он также призвал Евросоюз к сотрудничеству по развитию новых трансконтинентальных транспортных коридоров. «Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером», – подчеркнул Токаев.